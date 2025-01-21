Зак Наталл отреагировал на попадание на Матч всех звезд Единой лиги

Защитник «Пари НН» Зак Наталл прокомментировал вызов на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Он заменит Ксавьера Муна из «Зенита», который выбыл до конца сезона из-за серьёзной травмы.

«Я искренне рад возможности выступить на Матче всех звёзд и с нетерпением жду этого события. Однако расслабляться не собираюсь — настоящая работа начнётся, когда я вернусь в Нижний. Я готов сделать всё, что от меня потребуется, и с удовольствием выполню задачи, поставленные тренерами», — сказал Наталл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 16 февраля в Москве.

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