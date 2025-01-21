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Зак Наталл отреагировал на попадание на Матч всех звезд Единой лиги

Зак Наталл отреагировал на попадание на Матч всех звезд Единой лиги
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Защитник «Пари НН» Зак Наталл прокомментировал вызов на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Он заменит Ксавьера Муна из «Зенита», который выбыл до конца сезона из-за серьёзной травмы.

«Я искренне рад возможности выступить на Матче всех звёзд и с нетерпением жду этого события. Однако расслабляться не собираюсь — настоящая работа начнётся, когда я вернусь в Нижний. Я готов сделать всё, что от меня потребуется, и с удовольствием выполню задачи, поставленные тренерами», — сказал Наталл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 16 февраля в Москве.

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