Единая лига: результаты 21 января

Сегодня, 21 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники баскетбола смогли увидеть один матч, с результатом которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты встреч Единой лиги 21 января:

«Астана» – «Енисей» – 63:78.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 22 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает казанский УНИКС (22 победы — пять поражений), а тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 21 победа и пять поражений.

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