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Единая лига: результаты 21 января

Единая лига: результаты 21 января
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Сегодня, 21 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники баскетбола смогли увидеть один матч, с результатом которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты встреч Единой лиги 21 января:

«Астана» – «Енисей» – 63:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
63 : 78
Енисей
Красноярск
Астана: Утоми - 15, Мурзагалиев - 11, Походяев - 10, Десятников - 8, Майдекин - 7, Щербак - 5, Айткали - 3, Смит - 2, Оразбеков - 2, Мотовилов, Исаенко, Абашидзе
Енисей: Сандерс - 18, Балашов - 16, Герасимов - 14, Близнюк - 14, Степанович - 11, Одиноков - 3, Загретдинов - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 22 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает казанский УНИКС (22 победы — пять поражений), а тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 21 победа и пять поражений.

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