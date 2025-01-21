«Она довела его до этого!» Друг Тиммы раскрыл конфиденциальную беседу со знакомым Яниса

Гатис Лининьш, друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказал о диалоге со знакомым спортсмена. Гатис не стал уточнять, о ком идёт речь, но подчеркнул, что вёл беседу с человеком, который хорошо знал Яниса и часто контактировал с ним последние месяцы его жизни. Напомним, Тимма погиб в ночь на 17 декабря мск 2024 года. Игрок тяжело переживал развод с певицей Анной Седоковой.

«Хороший знакомый Яниса спросил: «Гатис, что ты хочешь узнать и добиться?» Я ответил, что хочу понять от своего имени и имени родителей Яниса, что с ним случилось. На что я получил ответ: Яниса к этому подтолкнули жестокие игры Анны с ним. Один день она его допускала к себе, тогда, когда ей что-то было нужно (подписать и так далее), а на следующий день он ей уже бы не нужен. Она довела его до этого! Янису было очень тяжело», — написал Лининьш на своей странице в социальных сетях.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: