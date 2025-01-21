БК «Зенит» объявил об уходе Омари Спеллмена

Тяжёлый форвард Омари Спеллмен покинул «Зенит». Как информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, стороны договорились о прекращении контракта.

Омари пополнил состав «Зенита» летом прошлого года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Спеллмен принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 10,7 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 0,7 передачи.

«Баскетбольный клуб «Зенит» благодарит Омари Спеллмена за время, проведённое в Санкт-Петербурге, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении петербургской команды.

В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги.

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