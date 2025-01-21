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Егор Дёмин — на 25-м месте в прогнозе на драфт НБА 2025 года от Sportskeeda

Егор Дёмин — на 25-м месте в прогнозе на драфт НБА 2025 года от Sportskeeda
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18-летний российский разыгрывающий Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга в NCAA, занял 25-е место в МОК-драфте НБА 2025 года по версии издания Sportskeeda.

«Дёмин не смог повторить эффектную игру, которую он показывал в матчах со слабыми соперниками, во встречах с сильными командами. Несмотря на сложности, с которыми столкнулся Дёмин, габариты, навыки и скорость принятия решений делают его перспективным кандидатом для своей позиции. На данном этапе «Бруклин Нетс» должен стремиться искать таких игроков, как Дёмин», — говорится в сообщении издания.

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