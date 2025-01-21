Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Автодором» в Единой лиге
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мыслями о предстоящем матче команды с «Автодором». Встреча состоится в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ завтра, 22 января, в Москве. Начало игры запланировано на 20:00 мск.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Нам надо забыть о результате предыдущей встречи с «Автодором». Это серьёзная команда, которая показывает хороший баскетбол, и нам нужно показать собственную реакцию после нашего матча в воскресенье. Надеюсь, болельщики снова придут поддержать нас и мы продемонстрируем им качество игры, достойное уровня Единой лиги ВТБ», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.
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