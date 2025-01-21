Шакил О'Нил назвал команду НБА, в которую нужно перейти Джимми Батлеру

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил признался, что хотел бы, чтобы лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер продолжил карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я бы хотел, чтобы он оказался в «Голден Стэйт». Когда он был в Майами, то сводил меня с ума. Я видел, как он проходил к кольцу и делал скидку на трёхочковый. Я такой: «Бро, забрось этот чёртов лэй-ап». Это сработает в «Голден Стэйт», — сказал О'Нил на канале The Big Podcast with Shaq в YouTube.

В этом сезоне НБА Батлер к настоящему моменту принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 17,2 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Джимми Батлер саркастично ответил президенту «Майами»: