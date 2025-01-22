Лу Уильямс назвал команду со звёздами НБА, которые плохо сочетаются вместе

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс поделился мнением о выступлении «Финикс Санз» в нынешнем сезоне.

«Это просто не очень хорошая команда… плохой подбор игроков. У меня были большие надежды на этот клуб. У них отличные снайперы, но они не знают, как этим воспользоваться. Они были одной из тех команд, на которые мы возлагали большие надежды. А они просто не оправдали ожиданий», — сказал Уильямс в эфире Run It Back.

«Финикс» в настоящий момент занимает 11-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 21 победу и столько же поражений.

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