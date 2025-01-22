Еврокубок: результаты матчей 21 января

Во вторник, 21 января, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности болельщики имели возможность увидеть три встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты матчей Еврокубка 21 января:
У-БТ – «Тюрк Телеком» – 94:81;
«Гамбург Тауэрс» – «Лиеткабелис» – 84:77;
«Ховентуд» – «Доломити Энергия» – 86:100.
Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.
В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».
Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:
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