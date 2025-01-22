Еврокубок: результаты матчей 21 января

Во вторник, 21 января, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности болельщики имели возможность увидеть три встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Еврокубка 21 января:

У-БТ – «Тюрк Телеком» – 94:81;

«Гамбург Тауэрс» – «Лиеткабелис» – 84:77;

«Ховентуд» – «Доломити Энергия» – 86:100.

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: