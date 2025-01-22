Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» разгромить «Филадельфию»

В ночь с 21 на 22 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 144:109.

В составе «Наггетс» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич — на его счету 27 набранных очков, 13 собранных подборов и 10 отданных на партнёров по команде результативных передач.

«Денвер» одержал третью победу подряд и занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Западной конференции. Для «Филадельфии» это поражение стало седьмым кряду, «Сиксерс» находятся на 11-м месте Востока — за пределами зоны плей-ин.