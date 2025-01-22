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Денвер Наггетс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 22 января 2025, счет 144:109, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» разгромить «Филадельфию»
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В ночь с 21 на 22 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 144:109.

НБА — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
144 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Строутер - 23, Браун - 20, Портер - 19, Гордон - 19, Уэстбрук - 11, Маррей - 9, Джордан - 4, Холл - 4, Тайсон - 3, Уотсон - 3, Пикетт - 2, Шарич, Ннаджи
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Ябуселе - 22, Джордж - 11, Эдвардс - 11, Гордон - 9, Драммонд - 8, Убре - 8, Каунсил - 5, Бона - 3, Джексон - 2, Даутин - 2, Нэнс

В составе «Наггетс» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич — на его счету 27 набранных очков, 13 собранных подборов и 10 отданных на партнёров по команде результативных передач.

«Денвер» одержал третью победу подряд и занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Западной конференции. Для «Филадельфии» это поражение стало седьмым кряду, «Сиксерс» находятся на 11-м месте Востока — за пределами зоны плей-ин.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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