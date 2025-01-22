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Лос-Анджелес Лейкерс — Вашингтон Уизардс, результат матча 22 января 2025, счет 111:88, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Лейкерс» переиграли «Вашингтон», 40-летний Леброн Джеймс оформил трипл-дабл
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В ночь с 21 на 22 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 111:88.

НБА — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 88
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Джеймс - 21, Ривз - 16, Финни-Смит - 16, Хатимура - 9, Хэйс - 8, Кристи - 5, Кнехт - 3, Винсент - 3, Джемисон - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 17, Пул - 15, Кисперт - 15, Кузма - 12, Сарр - 10, Валанчюнас - 8, Джордж - 8, Каррингтон - 3, Вукчевич, Дэвис, Шампани, Гилл, Холмс

40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс в этой встрече оформил трипл-дабл — на его счету 21 очко, 10 подборов и 13 результативных передач. Самым результативным игроком матча при этом стал центровой калифорнийцев Энтони Дэвис, который завершил игру с дабл-даблом — 29 очков и 16 подборов, а также пять ассистов.

«Лейкерс» одержали третью победу в четырёх последних матчах. Замыкающий таблицу Восточной конференции «Вашингтон» проиграл 11-ю встречу подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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