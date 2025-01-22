«Лейкерс» переиграли «Вашингтон», 40-летний Леброн Джеймс оформил трипл-дабл

В ночь с 21 на 22 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 111:88.

40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс в этой встрече оформил трипл-дабл — на его счету 21 очко, 10 подборов и 13 результативных передач. Самым результативным игроком матча при этом стал центровой калифорнийцев Энтони Дэвис, который завершил игру с дабл-даблом — 29 очков и 16 подборов, а также пять ассистов.

«Лейкерс» одержали третью победу в четырёх последних матчах. Замыкающий таблицу Восточной конференции «Вашингтон» проиграл 11-ю встречу подряд.