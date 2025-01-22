В ночь с 21 на 22 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 22 января

«Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 109:93.

«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 95:99.

«Майами Хит» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 107:116.

«Денвер Наггетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 144:109.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон Уизардс» — 111:88.

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