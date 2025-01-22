Результаты игрового дня НБА 22 января
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В ночь с 21 на 22 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 22 января
- «Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 109:93.
- «Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 95:99.
- «Майами Хит» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 107:116.
- «Денвер Наггетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 144:109.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон Уизардс» — 111:88.
НБА — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
109 : 93
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Барретт - 19, Дик - 17, Барнс - 17, Браун - 15, Олиник - 12, Пёлтль - 8, Митчелл - 7, Шид - 6, Уолтер - 3, Лоусон - 2, Буше - 2, Шомше - 1, Темпл, Робинсон, Баттл
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Колдуэлл-Поуп - 20, Блэк - 17, Картер - 10, Да Силва - 9, Куин - 5, Хьюстан - 3, Джозеф - 3, Айзек, Ховард, Харрис, Энтони
НБА — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
95 : 99
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Расселл - 23, Джонсон - 16, Мартин - 13, Шарп - 10, Клауни - 10, Клэкстон - 8, Джонсон - 7, Эвбуомван - 5, Уилсон - 3, Уильямс, Бикман, Уотфорд
Нью-Йорк Никс: Таунс - 25, Ануноби - 20, Брансон - 17, Ачиува - 11, Бриджес - 10, Макбрайд - 7, Харт - 7, Пэйн - 2, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Райан, Шамет, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
107 : 116
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Майами Хит: Робинсон - 22, Уэр - 20, Батлер - 13, Йович - 12, Адебайо - 12, Ларссон - 11, Розир - 9, Жакез-мл. - 8, Ричардсон, Кристофер, Хироу, Джонсон, Бёркс, Хайсмит, Лав
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 24, Эйтон - 22, Грант - 18, Авдия - 16, Шарп - 12, Хендерсон - 11, Бэнтон - 11, Уильямс - 2, Макгауэнс, Минайя, Клингэн, Мюррэй, Рит, Камара, Уокер
НБА — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
144 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Строутер - 23, Браун - 20, Портер - 19, Гордон - 19, Уэстбрук - 11, Маррей - 9, Джордан - 4, Холл - 4, Тайсон - 3, Уотсон - 3, Пикетт - 2, Шарич, Ннаджи
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Ябуселе - 22, Джордж - 11, Эдвардс - 11, Гордон - 9, Драммонд - 8, Убре - 8, Каунсил - 5, Бона - 3, Джексон - 2, Даутин - 2, Нэнс
НБА — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 88
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Джеймс - 21, Ривз - 16, Финни-Смит - 16, Хатимура - 9, Хэйс - 8, Кристи - 5, Кнехт - 3, Винсент - 3, Джемисон - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 17, Пул - 15, Кисперт - 15, Кузма - 12, Сарр - 10, Валанчюнас - 8, Джордж - 8, Каррингтон - 3, Вукчевич, Дэвис, Шампани, Гилл, Холмс
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