Единая лига: расписание на 22 января

В среду, 22 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего матча.

Расписание Единой лиги на 22 января:

20:00 мск — ЦСКА — «Автодор».

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает ЦСКА. На счету армейцев 22 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает УНИКС из Казани. В активе подопечных Велимира Перасовича 22 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого 21 победа и пять поражений.

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