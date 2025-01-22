Единая лига: расписание на 22 января
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В среду, 22 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего матча.
Расписание Единой лиги на 22 января:
20:00 мск — ЦСКА — «Автодор».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает ЦСКА. На счету армейцев 22 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает УНИКС из Казани. В активе подопечных Велимира Перасовича 22 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого 21 победа и пять поражений.
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