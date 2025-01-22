Евролига: расписание на 22 января

Сегодня, 22 января, состоится очередной игровой день 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланирован один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание Евролиги 22 января:

22:30 мск — «Партизан» — «Париж».

Отметим, что в настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает греческий «Олимпиакос». В активе этой команды 16 побед и шесть поражений. Второе место у турецкого «Фенербахче» (14 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Париж» (13 побед — восемь поражений).

Ранее экс-игрок «Барселоны» Боштьян Нахбар высказал категоричное мнение о возможном возвращении Хавьера Паскуаля в клуб.

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