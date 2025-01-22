Еврокубок: расписание матчей 22 января

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Сегодня, 22 января, состоится очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех игр.

Расписание Еврокубка 22 января:

20:00 мск – «Вулвз» – «Гран Канария»;

20:45 мск – «Хапоэль» Тель-Авив – «Бахчешехир Колежи»;

21:00 мск – «Ратиофарм» Ульм – «Будучность»;

21:00 мск – «Бешикташ» – «Трефл Сопот»;

21:30 мск – «Бурк» – «Цедевита-Олимпия»;

22:30 мск – «Валенсия» – «Арис»;

22:45 мск – «Умана Рейер» – «Хапоэль» Иерусалим.

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

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