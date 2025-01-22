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Еврокубок: расписание матчей 22 января

Еврокубок: расписание матчей 22 января
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Сегодня, 22 января, состоится очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех игр.

Расписание Еврокубка 22 января:

20:00 мск – «Вулвз» – «Гран Канария»;
20:45 мск – «Хапоэль» Тель-Авив – «Бахчешехир Колежи»;
21:00 мск – «Ратиофарм» Ульм – «Будучность»;
21:00 мск – «Бешикташ» – «Трефл Сопот»;
21:30 мск – «Бурк» – «Цедевита-Олимпия»;
22:30 мск – «Валенсия» – «Арис»;
22:45 мск – «Умана Рейер» – «Хапоэль» Иерусалим.

Еврокубок . Группа A. 16-й тур
22 января 2025, среда. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Не начался
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 16-й тур
22 января 2025, среда. 20:45 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 16-й тур
22 января 2025, среда. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Не начался
Будучность
Подгорица, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 16-й тур
22 января 2025, среда. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 16-й тур
22 января 2025, среда. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 16-й тур
22 января 2025, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
Арис
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 16-й тур
22 января 2025, среда. 22:45 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Не начался
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

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