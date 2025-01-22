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Леброн стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь одному игроку

Леброн стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь одному игроку
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40-летний лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил достижение прославленного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карла Мэлоуна. Джеймс и Мэлоун являются единственными игроками в истории североамериканской лиги, которым удалось оформить трипл-дабл в возрасте 40 лет и старше.

Леброн сделал трипл-дабл в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс» (111:88). В этой встрече Джеймс набрал 21 очко, совершил 10 подборов и отдал 13 результативных передач. Также на счету 40-летнего лёгкого форварда два перехвата.

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