Университет Дёмина одержал уверенную победу в NCAA. Представлена статистика Егора

Завершился матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Бригама Янга (BYU), за который выступает российский разыгрывающий Егор Дёмин, и «Колорадо Баффалос». Университета Бригама Янга одержал уверенную победу со счётом 83:67.

Дёмин набрал восемь очков, совершил два подбора, отдал семь результативных передач, сделал четыре перехвата и поставил два блок-шота.

Недавно издание Sportskeeda поместило Егора на 25-е место в своём МОК-драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. По мнению многих других ресурсов, Дёмин войдёт в топ-10.

Главные новости дня: