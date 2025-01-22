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Споэльстра ответил на неудобный вопрос о Батлере после матча «Майами» и «Портленда»

Споэльстра ответил на неудобный вопрос о Батлере после матча «Майами» и «Портленда»
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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эрик Споэльстра ответил на вопрос по поводу выступления лёгкого форварда Джимми Батлера в недавнем матче регулярного чемпионата лиги с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (107:116).

НБА — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
107 : 116
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Майами Хит: Робинсон - 22, Уэр - 20, Батлер - 13, Йович - 12, Адебайо - 12, Ларссон - 11, Розир - 9, Жакез-мл. - 8, Ричардсон, Кристофер, Хироу, Джонсон, Бёркс, Хайсмит, Лав
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 24, Эйтон - 22, Грант - 18, Авдия - 16, Шарп - 12, Хендерсон - 11, Бэнтон - 11, Уильямс - 2, Макгауэнс, Минайя, Клингэн, Мюррэй, Рит, Камара, Уокер

«Играл ли Джимми вяло? Я знаю, чего вы пытаетесь от меня добиться, но вы ничего не добьётесь. Первые три четверти не очень получились у всей команды, так что было бы неправильно акцентировать внимание на ком-то одном», — сказал Споэльстра на пресс-конференции.

В матче с «Портлендом» Батлер провёл на площадке почти 27 минут и за это время набрал 13 очков. Также на его счету четыре подбора и восемь результативных передач.

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