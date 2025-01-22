Споэльстра ответил на неудобный вопрос о Батлере после матча «Майами» и «Портленда»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эрик Споэльстра ответил на вопрос по поводу выступления лёгкого форварда Джимми Батлера в недавнем матче регулярного чемпионата лиги с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (107:116).

«Играл ли Джимми вяло? Я знаю, чего вы пытаетесь от меня добиться, но вы ничего не добьётесь. Первые три четверти не очень получились у всей команды, так что было бы неправильно акцентировать внимание на ком-то одном», — сказал Споэльстра на пресс-конференции.

В матче с «Портлендом» Батлер провёл на площадке почти 27 минут и за это время набрал 13 очков. Также на его счету четыре подбора и восемь результативных передач.

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