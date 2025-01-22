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Друг Тиммы назвал топ-клуб Единой лиги, в который Янис мог бы перейти в 2025 году

Друг Тиммы назвал топ-клуб Единой лиги, в который Янис мог бы перейти в 2025 году
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Латвийский баскетболист Янис Тимма в 2025 году мог перейти в московский ЦСКА. Об этом рассказал друг спортсмена Гатис Лининьш. Также Гатис сообщил, что незадолго до своей смерти Тимма общался с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко. Яниса не стало в ночь на 17 декабря мск 2024 года.

«Знаю, что последние дни он общался с президентом Российской федерации баскетбола Кириленко. И в последний вечер — около 21:10 — они говорили по телефону. Я так понял, что Янису предлагали сделать документы и играть в России. У него были переговоры с ЦСКА, после Нового года он должен был войти в клуб», — приводит слова Лининьша StarHit со ссылкой на его выступление в программе «Пусть говорят».

За время карьеры в Единой лиги ВТБ Тимма, выступая в России, играл за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольному клубу «Аликсон», который участвует в турнире Media Basket.

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