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Леброн Джеймс стал автором уникального трипл-дабла в истории НБА

Леброн Джеймс стал автором уникального трипл-дабла в истории НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В недавнем матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» (111:88) Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 21 очко, 10 подборов и 13 результативных передач. Как информирует статистический сервис StatMuse, Леброн стал самым возрастным игроком в истории североамериканской лиги, который оформил трипл-дабл, набрав при этом 20+ очков. В настоящий момент спортсмену 40 лет.

Отметим, что недавний трипл-дабл был девятым для Джеймса в нынешнем сезоне (больше только у Николы Йокича (19), и 121-й в его карьере).

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