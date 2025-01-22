Специалист по технике речи раскрыла, что сказал Тимма за несколько минут до смерти

Специалист по технике речи Ксения Телешова разобрала голосовое сообщение, которое сделал латвийский баскетболист Янис Тимма незадолго до смерти. Спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск 2024 года. Ранее в интернете появилось видео, где Янис записывал сообщения в последние минуты своей жизни.
«Мы целый день вместе с другими экспертами изучали запись. Важно понимать, что Янис из Латвии, речь у него не чисто русская, поэтому могут быть искажения. Но нам удалось расшифровать такие слова: «Ты меня не слышишь? Ты не понимаешь? Ругать меня… не надо меня обвинять… Да, можешь послать меня. Куда? Я не приеду. Да… И всё…? Давай-давай», — приводит слова Телешовой StarHit со ссылкой на её выступление в программе «Пусть говорят».
Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру: