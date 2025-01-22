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Специалист по технике речи раскрыла, что сказал Тимма за несколько минут до смерти

Специалист по технике речи раскрыла, что сказал Тимма за несколько минут до смерти
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Специалист по технике речи Ксения Телешова разобрала голосовое сообщение, которое сделал латвийский баскетболист Янис Тимма незадолго до смерти. Спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск 2024 года. Ранее в интернете появилось видео, где Янис записывал сообщения в последние минуты своей жизни.

«Мы целый день вместе с другими экспертами изучали запись. Важно понимать, что Янис из Латвии, речь у него не чисто русская, поэтому могут быть искажения. Но нам удалось расшифровать такие слова: «Ты меня не слышишь? Ты не понимаешь? Ругать меня… не надо меня обвинять… Да, можешь послать меня. Куда? Я не приеду. Да… И всё…? Давай-давай», — приводит слова Телешовой StarHit со ссылкой на её выступление в программе «Пусть говорят».

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру:

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