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В Уфе пройдёт Матч звёзд АСБ — 2025

В Уфе пройдёт Матч звёзд АСБ — 2025
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24 января в Уфе состоится Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола — 2025. Самые выдающиеся студенты-баскетболисты соберутся во Дворце борьбы. Ранее столица Башкортостана принимала звёздный уикенд в 2020 году. По традиции пройдёт два шоу-матча — женская и мужская игра, в которых классические правила баскетбола трансформируются, чтобы сделать событие наиболее зрелищным. В программу также включены конкурс трёхочковых бросков (отдельный для девушек и парней), конкурс по броскам сверху для парней и конкурс умений для девушек.

Участники Матча звёзд выбираются Ассоциацией по результатам их выступления в сезоне-2024/2025, а также голосованием болельщиков. Как и в прошлом году, финальные составы определили капитаны — лучшие представители чемпионата, которые в прямом эфире на драфте собрали свои команды мечты. Капитанами команд-участниц Матча звёзд — 2025 станут Даниэль Бейлинсон (МГАФК), Константин Щербаков (УрФУ-РМК), Анастасия Рыкова (ГУТиД) и Екатерина Чёрная («УрФУ Сима-Ленд»).

«Матч звёзд — ежегодное событие АСБ, собирающее лучших игроков Ассоциации в одном месте. Мы празднуем Татьянин день, День российского студенчества, а также день рождения нашего основателя, легендарного Сергея Белова. Экватор чемпионата АСБ становится кульминацией этих важных событий.

В этом году Матч звёзд пройдёт в Уфе, в знаковом Дворце борьбы, где мы рассчитываем на заполненные трибуны. В 2020 году на «Уфа-Арене» мы установили рекорд посещаемости, и это событие оставило незабываемые впечатления у болельщиков студенческого баскетбола.

Для многих игроков попадание на Матч звёзд — это мечта, к которой они идут долгие годы. Поздравляю наших восходящих звёзд с достижением этой высоко ценимой цели! Остальным желаю не терять мотивацию и двигаться только вверх. Матч звёзд ждёт вас!

Приглашаем зрителей на трибуны и к экранам, чтобы разделить с нами этот незабываемый момент», — поделился своими ожиданиями исполнительный директор АСБ Сергей Крюков.

Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Она объединяет более 800 команд из 70 регионов России, а также стран СНГ, ежегодно проводит более 5000 матчей. Около трети профессиональных баскетболистов страны имеют опыт выступления в чемпионате АСБ. Главная цель организации – привлекать максимально возможное число российских студентов к регулярным занятиям спортом, в частности, баскетболом.

Матч звёзд АСБ 2024:

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