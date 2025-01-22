Леброн Джеймс высказался о предстоящем матче «Лейкерс» с «Бостон Селтикс»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс». Встреча состоится 24 января в Лос-Анджелесе. Начало игры запланировано на 6:00 мск.

«Я пока не думаю о «Бостоне». Они знают, на что способны, а мы всё ещё учимся и пытаемся стать лучше», — сказал Джеймс на видео, опубликованном журналистом Дэйвом Макменамином в социальных сетях.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. «Бостон» располагается на второй позиции на Востоке.

Леброн попытался заблокировать бросок Карри на разминке: