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Леброн Джеймс высказался о предстоящем матче «Лейкерс» с «Бостон Селтикс»

Леброн Джеймс высказался о предстоящем матче «Лейкерс» с «Бостон Селтикс»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс». Встреча состоится 24 января в Лос-Анджелесе. Начало игры запланировано на 6:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я пока не думаю о «Бостоне». Они знают, на что способны, а мы всё ещё учимся и пытаемся стать лучше», — сказал Джеймс на видео, опубликованном журналистом Дэйвом Макменамином в социальных сетях.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. «Бостон» располагается на второй позиции на Востоке.

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