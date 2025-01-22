Инсайдер представил свежие данные по возможному обмену Батлера из «Майами»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на этой неделе провела продуктивные переговоры по возможному обмену лёгкого форварда Джимми Батлера. Об этом в эфире ESPN рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

«Джимми говорил об обмене в лицо Пэту Райли, а на прошлой неделе сделал то же самое в беседе с владельцем и генеральным директором команды Микки Арисоном. Я получил информацию, что на этой неделе у «Хит» были продуктивные переговоры относительно потенциального обмена Батлера», – сказал Чарания.

В этом сезоне НБА Джимми к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,8 передачи.

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