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Инсайдер представил свежие данные по возможному обмену Батлера из «Майами»

Инсайдер представил свежие данные по возможному обмену Батлера из «Майами»
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на этой неделе провела продуктивные переговоры по возможному обмену лёгкого форварда Джимми Батлера. Об этом в эфире ESPN рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

«Джимми говорил об обмене в лицо Пэту Райли, а на прошлой неделе сделал то же самое в беседе с владельцем и генеральным директором команды Микки Арисоном. Я получил информацию, что на этой неделе у «Хит» были продуктивные переговоры относительно потенциального обмена Батлера», – сказал Чарания.

В этом сезоне НБА Джимми к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,8 передачи.

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