Владимир Гомельский оценил перспективы «Финикса» в случае обмена Джимми Батлера

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах клуба НБА «Финикс Санз» в случае обмена лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.

«Мог бы обмен Джимми Батлера в «Финикс» спасти сезон или уже нет? Спасти сезон – очень расплывчатая формулировка. Попасть в плей-ин, а затем и в плей-офф вполне возможно. Но обыграть в Западной конференции кого-либо из четвёрки лидеров в серии до четырёх побед – нет», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее бывший игрок НБА, а ныне эксперт Лу Уильямс поделился мнением о выступлении «Финикса» в нынешнем сезоне.

Материалы по теме Лу Уильямс назвал команду НБА со звёздами, которые плохо сочетаются вместе

Джимми Батлер саркастично ответил президенту «Майами»: