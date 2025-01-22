Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Хапоэль Иерусалим. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил перспективы «Финикса» в случае обмена Джимми Батлера

Владимир Гомельский оценил перспективы «Финикса» в случае обмена Джимми Батлера
Комментарии

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах клуба НБА «Финикс Санз» в случае обмена лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.

«Мог бы обмен Джимми Батлера в «Финикс» спасти сезон или уже нет? Спасти сезон – очень расплывчатая формулировка. Попасть в плей-ин, а затем и в плей-офф вполне возможно. Но обыграть в Западной конференции кого-либо из четвёрки лидеров в серии до четырёх побед – нет», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее бывший игрок НБА, а ныне эксперт Лу Уильямс поделился мнением о выступлении «Финикса» в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
Лу Уильямс назвал команду НБА со звёздами, которые плохо сочетаются вместе

Джимми Батлер саркастично ответил президенту «Майами»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android