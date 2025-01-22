Единая лига отстранила судей после скандала в матче ЦСКА и «Локомотива»

Единая Лига ВТБ проанализировала судейство в недавнем матче регулярного чемпионата между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» (104:106). Пресс-служба турнира отметила, что лига оценивает судейство как квалифицированное, при этом указав, что в последние две минуты основного времени матча судьи совершили четыре ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат встречи.

«Лига предоставила судьям детальный отчёт по их работе на данном матче, указав на допущенные ошибки. Данная судейская бригада не будет допущена к работе на ближайших матчах чемпионата Единой лиги ВТБ», — говорится в сообщении Единой лиги.

Напомним, в концовке матча между ЦСКА и «Локомотивом» игрок армейцев Каспер Уэйр получил технический фол, что вызвало недовольство других игроков армейцев, а тренер красно-синих Андреас Пистиолис после возмущения работой арбитров был удалён.

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни: