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Единая лига отстранила судей после скандала в матче ЦСКА и «Локомотива»

Единая лига отстранила судей после скандала в матче ЦСКА и «Локомотива»
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Единая Лига ВТБ проанализировала судейство в недавнем матче регулярного чемпионата между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» (104:106). Пресс-служба турнира отметила, что лига оценивает судейство как квалифицированное, при этом указав, что в последние две минуты основного времени матча судьи совершили четыре ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли

«Лига предоставила судьям детальный отчёт по их работе на данном матче, указав на допущенные ошибки. Данная судейская бригада не будет допущена к работе на ближайших матчах чемпионата Единой лиги ВТБ», — говорится в сообщении Единой лиги.

Напомним, в концовке матча между ЦСКА и «Локомотивом» игрок армейцев Каспер Уэйр получил технический фол, что вызвало недовольство других игроков армейцев, а тренер красно-синих Андреас Пистиолис после возмущения работой арбитров был удалён.

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