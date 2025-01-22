Согласны ли вы с решением отстранить судей после скандала в игре ЦСКА и «Локомотива»?

19 января состоялся матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» (104:106). Встреча ознаменовалась скандальной концовкой из-за удаления лидера армейцев Каспера Уэйра после вылета за лицевую линию при вводе мяча в игру соперниками. Американец получил технический фол, что вызвало недовольство других игроков красно-синих, а тренер ЦСКА Андреас Пистиолис после возмущения работой арбитров был удалён. Сегодня, 22 января, стало известно, что Единая лига отстранила судейскую бригаду матча ЦСКА и «Локо» от работы на ближайших играх чемпионата.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: согласны ли вы с решением отстранить судей после скандала в игре ЦСКА и «Локомотива»?

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