Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Хапоэль Иерусалим. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Известны имена судей, отстранённых по решению ЕЛ после матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Известны имена судей, отстранённых по решению ЕЛ после матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань»
Аудио-версия:
Комментарии

19 января состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» (104:106), который запомнился в том числе скандальной концовкой из-за удаления лидера армейцев Каспера Уэйра после вылета за лицевую линию при вводе мяча в игру соперниками. Американец получил технический фол, что вызвало недовольство других игроков красно-синих, а тренер ЦСКА Андреас Пистиолис после возмущения работой арбитров был удалён.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли

Сегодня, 22 января, пресс-служба Единой лиги сообщила, что отстранила судейскую бригаду от работы на ближайших матчах турнира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами арбитров, работавших на матче между армейцами и железнодорожниками: это Евгений Островский, Антон Круглов и Ярослав Орешин.

Материалы по теме
Взбешённый тренер и отказ от пресс-конференции. ЦСКА засудили в Единой лиге?
Взбешённый тренер и отказ от пресс-конференции. ЦСКА засудили в Единой лиге?

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android