Известны имена судей, отстранённых по решению ЕЛ после матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

19 января состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» (104:106), который запомнился в том числе скандальной концовкой из-за удаления лидера армейцев Каспера Уэйра после вылета за лицевую линию при вводе мяча в игру соперниками. Американец получил технический фол, что вызвало недовольство других игроков красно-синих, а тренер ЦСКА Андреас Пистиолис после возмущения работой арбитров был удалён.

Сегодня, 22 января, пресс-служба Единой лиги сообщила, что отстранила судейскую бригаду от работы на ближайших матчах турнира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами арбитров, работавших на матче между армейцами и железнодорожниками: это Евгений Островский, Антон Круглов и Ярослав Орешин.

Российские баскетболисты за рубежом: