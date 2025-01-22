Названы участники конкурса данков на Матче звёзд Единой лиги

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала всех участников данк-контеста на предстоящем Матче звёзд. Мероприятие состоится 16 февраля.
Участники конкурса данков на Матче звёзд Единой лиги:
Владислав Перевалов («Енисей»);
Лев Свинин («Парма»);
Данил Певнев (МБА-МАИ);
Зак Наталл («Пари Нижний Новгород»);
Егор Амосов («Самара»).
Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Напомним, недавно стало известно, что Наталл примет участие в самом матче. Американец заменит соотечественника Ксавьера Муна из «Зенита», отказавшегося от выступления из-за травмы. Ранее Зак отреагировал на попадание на мероприятие.
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