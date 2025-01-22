«Хотите сказать, он всё потратил?» Друг Тиммы — о последних днях Яниса перед смертью

Гатис Лининьш, друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, обратил внимание на условия проживания спортсмена в хостеле «Апельсин». Именно там было найдено тело Яниса. Спортсмен скончался в прошлом году в ночь на 17 декабря мск.

«Мне интересен один вопрос. В конце ноября Янис закончил играть в команде Alikson Team. Он же не поехал туда играть бесплатно. Всем понятно, что этим шагом он испортил со многими отношения в Латвии. Думаю, он это сделал из-за Анны [Седоковой] и денег. Но как могло так получиться, что уже 16-17 декабря у него не было денег? Может, я ошибаюсь, но думаю, в такой команде ему заплатили $ 10-20 тыс. Хотите сказать, что он за три недели всё потратил и жил в «Апельсине»? Мне это кажется очень непонятно», — сказал Лининьш в эфире «Пусть говорят».

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Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: