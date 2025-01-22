«Зенит» анонсировал первый матч с участием Алексея Шведа

Звёздный российский баскетболист Алексей Швед дебютирует в составе клуба «Зенит» в матче с МБА-МАИ, который состоится 28 января в концертно-спортивном комплексе «Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, ранее Швед был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА.

За период в составе армейцев Алексей стал четырёхкратным чемпионом России (2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012), победителем Евролиги (2007/2008) и Единой лиги ВТБ (2011/2012). Также он является обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы в составе сборной России.