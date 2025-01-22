«Зенит» заключил контракт с экс-игроком НБА

Санкт-петербургский клуб «Зенит» заключил контракт с бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который выступает на позиции тяжёлого форварда, американцем Окаро Уайтом. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Согласно официальной информации, соглашение между «Зенитом» и Уайтом рассчитано до конца текущего сезона Единой лиги.

Напомним, Окаро 32 года. В течение своей карьеры американский игрок выступал за такие клубы, как «Майами Хит», «Вашингтон Уизардс», «Виртус» Болонья, «Панатинаикос», УНИКС, «Локомотив-Кубань» и прочие. Является двукратным серебряным призёром Единой лиги (сезон-2020/2021 и сезон-2022/2023).