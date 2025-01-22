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«Уралмаш» отыграл «-25» у дубля «Локо» и вышел в полуфинал КР, «Парма» вылетела от «Химок»

«Уралмаш» отыграл «-25» у дубля «Локо» и вышел в полуфинал КР, «Парма» вылетела от «Химок»
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Сегодня, 22 января, проходят ответные матчи четвертьфинала Кубка России, два из которых завершились к этому моменту.

«Уралмаш» на родном паркете нанёс поражение «Локомотиву-Кубань-2» (91:63). В этой встрече хозяевам понадобился внушительный камбэк после поражения в первом матче со счётом 64:89, однако команда из Екатеринбурга выполнила эту задачу, выиграв последнюю четверть со счётом 31:9.

«Парма» в родных стенах неожиданно уступила «Химкам» (75:94 ОТ). Примечательно, что в первом матче пермяки взяли верх над своим соперником с разницей в 12 очков, а основное время сегодняшнего матча закончилось с аналогичной разницей в пользу подмосковной команды. В итоге командам потребовался овертайм, в котором лучше оказались представители Суперлиги.

Отметим, что также в эти минуты проходят ещё два матча 1/4 финала национального Кубка, в которых встречаются столичные МБА-МАИ и ЦСКА-2, а также «Пари Нижний Новгород» и «Темп-СУМЗ-УГМК».

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