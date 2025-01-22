Кириленко высказался о назначении Мони главой Департамента национальных и резервных команд

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал избрание бывшего баскетболиста сборной России Сергея Мони на пост главы Департамента национальных и резервных сборных команд России.

«Здорово, что Сергей теперь с нами. У него огромное количество заслуг в национальной сборной. На протяжении долгих лет знаю его как прекрасного, порядочного человека. Счастлив, что он присоединился к моей команде. Когда-то в сборной России у нас существовала преемственность: в 2007 году капитаном был я, затем эти обязанности перешли к Виктору Хряпе, потом – к Сергею Моне. Буду рад продолжить совместную работу и вместе развивать новые совместные проекты», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

Напомним, Сергей Моня является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2012 и победителем чемпионата Европы — 2007 в составе сборной России.