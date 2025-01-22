Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Хапоэль Иерусалим. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко высказался о назначении Мони главой Департамента национальных и резервных команд

Кириленко высказался о назначении Мони главой Департамента национальных и резервных команд
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал избрание бывшего баскетболиста сборной России Сергея Мони на пост главы Департамента национальных и резервных сборных команд России.

«Здорово, что Сергей теперь с нами. У него огромное количество заслуг в национальной сборной. На протяжении долгих лет знаю его как прекрасного, порядочного человека. Счастлив, что он присоединился к моей команде. Когда-то в сборной России у нас существовала преемственность: в 2007 году капитаном был я, затем эти обязанности перешли к Виктору Хряпе, потом – к Сергею Моне. Буду рад продолжить совместную работу и вместе развивать новые совместные проекты», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

Напомним, Сергей Моня является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2012 и победителем чемпионата Европы — 2007 в составе сборной России.

Материалы по теме
Сергей Моня возглавил Департамент национальных и резервных сборных команд России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android