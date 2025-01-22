Владимир Гомельский рассказал, что нужно сделать «Финиксу», чтобы получить Джимми Батлера

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о будущем звёздного форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.

«Контракт Джимми Батлера в этом сезоне составил почти $ 49 млн за год. Кроме этого, Батлер несколько недель тому назад выставил ультимативное требование к менеджменту «Майами» об обмене. Ну, честно говоря, ультиматумы генеральный менеджер Майами Пэт Райли не то что не любит, он умеет с этим бороться. Он очень жёсткий по характеру менеджер, и он уже давно это доказал.

Теперь, кто претендует на Батлера? Сразу несколько команд. Я бы сказал три, но основным претендентом, с моей точки зрения, является «Финикс Санз». Дополнительная информация: в «Финиксе» сейчас три звезды. Это Дюрант, Букер и Бил, чья зарплата равна, ну, приблизительно $ 50 млн за сезон. Кроме этого есть ещё Нуркич — центровой, у которого почти $ 20 млн. Правда, «Финикс» в результате последнего обмена приобрёл центрового Ричардса и ещё получил от «Юты» три пика первого раунда драфта в период с 2025 по 2031 год.

Таким образом, у «Финикса» образовался запас: шесть чужих пиков первого раунда, уже выменянных, плюс четыре своих в период до 2031 года. Десять первых пиков первого раунда — это, в общем, достаточно хороший запас для любого обмена. Просто в данный момент ни Нуркич, ни тем более Бил с его 50-миллионным контрактом «Финиксу» не будут нужны. Однако Бил, с моей точки зрения, с его зарплатой и постоянными травмами вообще никому не нужен. То есть «Финиксу», для того чтобы получить Батлера, нужно искать ещё третью команду, которая по каким-то своим соображениям возьмёт Била.

Тем не менее считаю, что обмен, в результате которого Джимми Батлер окажется в «Финиксе», реален на 50%. Нужно подождать и посмотреть, о чём генеральные менеджеры команд договорятся между собой», — сказал Гомельский в голосовом сообщении в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 35-летний Батлер принял участие в 25 матчах, в которых набирал 17 очков, делал 5,2 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру.