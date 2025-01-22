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Центровой «Автодора» Халдеев — перед игрой с ЦСКА: попробуем не попасть под их кулак

Центровой «Автодора» Халдеев — перед игрой с ЦСКА: попробуем не попасть под их кулак
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Центровой «Автодора» Дмитрий Халдеев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который пройдёт сегодня, 22 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы стараемся к каждому сопернику подходить с максимальной отдачей. Когда слышишь имена больших команд, всегда появляется больше желания играть. Не знаю, как у иностранцев, но у российских баскетболистов есть понимание, что ЦСКА или «Зенит» — клубы с богатой историей. Это даёт больше мотивации себя показать и зарядить.

Наша задача в сезоне? Конечно, наша цель — попасть в плей-офф. Посмотрим, как пойдёт дальше, но задача — как можно выше забраться в турнирной таблице.

Что не устраивало тренеров в нашей игре в предыдущих матчах? В последнем матче у нас были явные проблемы с процентом, особенно трёхочковых. Мы выполнили слишком много открытых бросков, которые, к сожалению, не попали. Не знаю, бывает, нелётная погода. Мы смотрим, разбираем. Вроде бы все броски по теме, но иногда не летит.

Второй раз сыграем с ЦСКА после их поражения от «Локомотива-Кубань»? Конечно, это непросто, когда соперник разозлённый, у него всё кипит. Знаю, что армейцы очень обидно проиграли. Я не смотрел весь матч, но слышал, что была очень нелёгкая игра. Будем стараться не попасть под кулак», — сказал Халдеев в эфире телеканала «Старт».

На данный момент команда из Саратова занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 38,5% матчей.

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