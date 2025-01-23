Президент УНИКСа Богачёв вспомнил, каким был ушедший из жизни Валерий Колесников

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался об ушедшем из жизни заслуженном тренере России Валерии Колесникове, занимавшем пост начальника команды в казанском клубе.

«С глубокой скорбью сообщаю о тяжёлой утрате. Прежде всего хочу выразить искренние соболезнования от себя лично и всего коллектива БК УНИКС родным и близким Валерия Александровича — его жене, дочери, внукам, друзьям и товарищам.

Валерий Александрович посвятил УНИКСу более 30 лет своей жизни. Все наши достижения, победы и успехи неразрывно связаны с его работой. Особенно значимым был период Суперлиги, когда он являлся одним из моих главных помощников. Его профессионализм в выстраивании отношений с руководителями клубов и судьями был неоценим.

Валерий Александрович обладал удивительным даром — его доброжелательная улыбка и умение находить общий язык помогали превращать наших спортивных соперников если не в друзей, то в единомышленников. Он умел сглаживать углы в непростых ситуациях, которых в спорте немало, а также выполнял любое поручение, даже личное.

Особая его заслуга — развитие нашей тренировочной базы, где собираются команды со всей России. Он внёс огромный вклад в становление молодёжного баскетбола, безвозмездно тренировал молодых спортсменов, всегда заботился о будущем клуба и подрастающем поколении.

Валерий Александрович был добрым, отзывчивым и трудолюбивым человеком. Пусть его пример служит ориентиром для молодого поколения и земля ему будет пухом!» — приводит слова Богачёва пресс-служба казанской команды.

Напомним, Валерий Колесников скончался 17 января на 71-м году жизни.