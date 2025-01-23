Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент УНИКСа Богачёв вспомнил, каким был ушедший из жизни Валерий Колесников

Президент УНИКСа Богачёв вспомнил, каким был ушедший из жизни Валерий Колесников
Аудио-версия:
Комментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался об ушедшем из жизни заслуженном тренере России Валерии Колесникове, занимавшем пост начальника команды в казанском клубе.

«С глубокой скорбью сообщаю о тяжёлой утрате. Прежде всего хочу выразить искренние соболезнования от себя лично и всего коллектива БК УНИКС родным и близким Валерия Александровича — его жене, дочери, внукам, друзьям и товарищам.

Валерий Александрович посвятил УНИКСу более 30 лет своей жизни. Все наши достижения, победы и успехи неразрывно связаны с его работой. Особенно значимым был период Суперлиги, когда он являлся одним из моих главных помощников. Его профессионализм в выстраивании отношений с руководителями клубов и судьями был неоценим.

Валерий Александрович обладал удивительным даром — его доброжелательная улыбка и умение находить общий язык помогали превращать наших спортивных соперников если не в друзей, то в единомышленников. Он умел сглаживать углы в непростых ситуациях, которых в спорте немало, а также выполнял любое поручение, даже личное.

Особая его заслуга — развитие нашей тренировочной базы, где собираются команды со всей России. Он внёс огромный вклад в становление молодёжного баскетбола, безвозмездно тренировал молодых спортсменов, всегда заботился о будущем клуба и подрастающем поколении.

Валерий Александрович был добрым, отзывчивым и трудолюбивым человеком. Пусть его пример служит ориентиром для молодого поколения и земля ему будет пухом!» — приводит слова Богачёва пресс-служба казанской команды.

Напомним, Валерий Колесников скончался 17 января на 71-м году жизни.

Материалы по теме
Прощание с заслуженным тренером России Валерием Колесниковым состоится 22 января
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android