Сергей Моня рассказал, какую роль сыграл Андрей Кириленко в его назначении в РФБ

Глава Департамента национальных и резервных сборных команд России Сергей Моня рассказал о роли президента РФБ Андрея Кириленко в своём назначении на этот пост.

«Андрей Геннадьевич принял самое непосредственное участие в моём назначении. Мы много общались после того, как я завершил карьеру игрока, он всегда проявлял интерес. Говорил, что, если будет желание работать со сборными, всегда готов принять меня в дружную семью РФБ. Огромное спасибо ему за доверие.

После окончания карьеры я хотел отдохнуть – в прямом и переносном смысле. За долгие годы накопилось много дел, хотелось немного отдохнуть от баскетбола, съездить туда, где никогда не был, провести время с семьёй. Как говорится, отдохнуть душой и телом, разгрузить голову и не жить по расписанию. Но силы остались, любовь к баскетболу – тоже. Очень рад, что остаюсь в любимом виде спорта и буду работать со знакомыми мне людьми», — приводит слова Мони пресс-служба РФБ.

Напомним, Сергей Моня является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2012 и победителем чемпионата Европы — 2007 в составе сборной России.