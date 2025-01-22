МБА-МАИ и «Пари Нижний Новгород» вышли в «Финал четырёх» Кубка России

Завершились два заключительных четвертьфинальных матча в рамках Кубка России — 2024/2025.

В первом из них столичный МБА-МАИ не испытал проблем с ЦСКА-2 (92:66). Первый матч между этими соперниками также закончился в пользу команды Василия Карасёва (62:54). Таким образом, МБА-МАИ вышла в полуфинал национального Кубка, где в «Финале четырёх» встретится с «Уралмашем».

Ещё в одной встрече «Пари Нижний Новгород» нанёс поражение клубу «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды со счётом 79:69. В первой игре победа также осталась за нижегородцами (91:85). Команда Сергея Козина вышла в 1/2 финала турнира, где встретится ещё с одним представителем Суперлиги — подмосковными «Химками».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит» из Санкт-Петербурга.