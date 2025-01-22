Центровой «Далласа» Дерек Лайвли пропустит до трёх месяцев из-за травмы — Чарания

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Центровой «Даллас Маверикс» Дерек Лайвли не сможет помочь своей команде в ближайшие два-три месяца из-за перелома стопы, сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях со ссылкой на источники ESPN.

В текущем регулярном чемпионате НБА 20-летний американец провёл 32 матча, в которых набирал 9,1 очка, делал 7,8 подбора, 1,7 блок-шота, 0,5 перехвата и 2,6 передачи в среднем за игру.

Лайвли был выбран «Оклахома-Сити Тандер» на драфте НБА — 2023 в первом раунде под общим 12-м номером. После данного пика баскетболист был сразу обменян в «Даллас».

На данный момент «Даллас» занимает третье место в турнирной таблице Юго-Западного дивизиона, победив в 53,5% матчей. В ближайшей игре техасский клуб 23 января примет дома «Миннесоту Тимбервулвз».