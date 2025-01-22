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Сергей Моня: хотелось бы, чтобы российский спорт вернулся на международный уровень

Сергей Моня: хотелось бы, чтобы российский спорт вернулся на международный уровень
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Глава Департамента национальных и резервных сборных команд России Сергей Моня, заступивший на свой пост вчера, 21 января, выразил надежду на скорое возвращение российских баскетболистов на международные соревнования.

«Меня всегда привлекала работа с молодыми игроками. Следить за тем, как они прогрессируют. Вспоминаю, как сам был молодым: нам очень была нужна поддержка. Важно, чтобы у юных ребят вновь появилась возможность участвовать в международных соревнованиях. Помню, как мы с нетерпением ждали эти выезды, игры с зарубежными командами. Очень хотелось бы, чтобы весь российский спорт поскорее вернулся на международный уровень», — приводит слова Мони пресс-служба РФБ.

Напомним, Сергей Моня является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2012 и победителем чемпионата Европы — 2007 в составе сборной России.

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