Сергей Моня: хотелось бы, чтобы российский спорт вернулся на международный уровень

Глава Департамента национальных и резервных сборных команд России Сергей Моня, заступивший на свой пост вчера, 21 января, выразил надежду на скорое возвращение российских баскетболистов на международные соревнования.

«Меня всегда привлекала работа с молодыми игроками. Следить за тем, как они прогрессируют. Вспоминаю, как сам был молодым: нам очень была нужна поддержка. Важно, чтобы у юных ребят вновь появилась возможность участвовать в международных соревнованиях. Помню, как мы с нетерпением ждали эти выезды, игры с зарубежными командами. Очень хотелось бы, чтобы весь российский спорт поскорее вернулся на международный уровень», — приводит слова Мони пресс-служба РФБ.

Напомним, Сергей Моня является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2012 и победителем чемпионата Европы — 2007 в составе сборной России.