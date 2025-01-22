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ЦСКА во втором матче подряд набрал более 100 очков, обыграв «Автодор» в Единой лиге

ЦСКА во втором матче подряд набрал более 100 очков, обыграв «Автодор» в Единой лиге
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором столичный ЦСКА разгромил саратовский «Автодор» со счётом 108:83.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
108 : 83
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 29, Жан-Шарль - 17, Уэйр - 14, Джекири - 12, Аврамович - 7, Ухов - 7, М'Бай - 7, Курбанов - 5, Карпенко - 4, Астапкович - 3, Антонов - 3, Абдулбасиров
Автодор: Кантер - 22, Беслач - 16, Агада - 12, Кроуфорд - 11, Джонс - 9, Клименко - 6, Халдеев - 3, Пранаускис - 2, Петенев - 2, Наумов, Яковлев

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий армейцев Мело Тримбл, записавший на свой счёт 29 очков. У гостей лучшим стал турецкий тяжёлый форвард Керем Кантер, набравший 22 очка.

Таким образом, красно-синие во втором матче кряду преодолели отметку в 100 набранных очков, однако в предыдущей игре с «Локомотивом-Кубань» победу праздновали их соперники со счётом 106:104. ЦСКА продолжает лидировать в Единой лиге, победив в 85,2% матчей.

Саратовский коллектив проиграл третий матч подряд и идёт на восьмой строчке в турнирной таблице, выиграв 37,0% игр.

Турнирная таблица Единой лиги
Календарь Единой лиги
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