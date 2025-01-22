ЦСКА во втором матче подряд набрал более 100 очков, обыграв «Автодор» в Единой лиге

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором столичный ЦСКА разгромил саратовский «Автодор» со счётом 108:83.

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий армейцев Мело Тримбл, записавший на свой счёт 29 очков. У гостей лучшим стал турецкий тяжёлый форвард Керем Кантер, набравший 22 очка.

Таким образом, красно-синие во втором матче кряду преодолели отметку в 100 набранных очков, однако в предыдущей игре с «Локомотивом-Кубань» победу праздновали их соперники со счётом 106:104. ЦСКА продолжает лидировать в Единой лиге, победив в 85,2% матчей.

Саратовский коллектив проиграл третий матч подряд и идёт на восьмой строчке в турнирной таблице, выиграв 37,0% игр.