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Единая лига: результаты 22 января

Единая лига: результаты 22 января
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Сегодня, 22 января, состоялся один матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результаты матчей Единой лиги 22 января:

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
108 : 83
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 29, Жан-Шарль - 17, Уэйр - 14, Джекири - 12, Аврамович - 7, Ухов - 7, М'Бай - 7, Курбанов - 5, Карпенко - 4, Астапкович - 3, Антонов - 3, Абдулбасиров
Автодор: Кантер - 22, Беслач - 16, Агада - 12, Кроуфорд - 11, Джонс - 9, Клименко - 6, Халдеев - 3, Пранаускис - 2, Петенев - 2, Наумов, Яковлев

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 23 победы при четырёх поражениях (85,2%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 22 победы и пять поражений (81,5%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 21 победа и пять поражений (80,8%).

Единственной командой регулярного чемпионата, так и не познавшей вкуса побед в нынешнем сезоне, является «Астана». У казахстанского коллектива 26 поражений в 26 матчах.

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