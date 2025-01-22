Единая лига: результаты 22 января

Сегодня, 22 января, состоялся один матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результаты матчей Единой лиги 22 января:

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 23 победы при четырёх поражениях (85,2%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 22 победы и пять поражений (81,5%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 21 победа и пять поражений (80,8%).

Единственной командой регулярного чемпионата, так и не познавшей вкуса побед в нынешнем сезоне, является «Астана». У казахстанского коллектива 26 поражений в 26 матчах.