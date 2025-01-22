Фанаты ЦСКА поддержали главного тренера Андреаса Пистиолиса на матче с «Автодором»

Болельщики московского ЦСКА развернули баннер в поддержку главного тренера команды Андреаса Пистиолиса во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (108:83), который прошёл сегодня, 22 января.

На баннере фигурировала надпись «Тренер, мы будем сражаться вместе!», написанная на греческом языке.

Фото: Пресс-служба ПБК ЦСКА

Напомним, Пистиолис был удалён в конце предыдущего матча с «Локомотивом-Кубань» (104:106) из-за споров с арбитрами. Нескольким армейцам даже пришлось удерживать своего тренера, который в гневе выбежал на площадку. Из-за недовольства судейскими решениями ни один из представителей ЦСКА не явился на обязательную пресс-конференцию после встречи.

ЦСКА продолжает лидировать в Единой лиге, победив в 85,2% матчей.