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Фанаты ЦСКА поддержали главного тренера Андреаса Пистиолиса на матче с «Автодором»

Фанаты ЦСКА поддержали главного тренера Андреаса Пистиолиса на матче с «Автодором»
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Болельщики московского ЦСКА развернули баннер в поддержку главного тренера команды Андреаса Пистиолиса во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (108:83), который прошёл сегодня, 22 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
108 : 83
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 29, Жан-Шарль - 17, Уэйр - 14, Джекири - 12, Аврамович - 7, Ухов - 7, М'Бай - 7, Курбанов - 5, Карпенко - 4, Астапкович - 3, Антонов - 3, Абдулбасиров
Автодор: Кантер - 22, Беслач - 16, Агада - 12, Кроуфорд - 11, Джонс - 9, Клименко - 6, Халдеев - 3, Пранаускис - 2, Петенев - 2, Наумов, Яковлев

На баннере фигурировала надпись «Тренер, мы будем сражаться вместе!», написанная на греческом языке.

Фото: Пресс-служба ПБК ЦСКА

Напомним, Пистиолис был удалён в конце предыдущего матча с «Локомотивом-Кубань» (104:106) из-за споров с арбитрами. Нескольким армейцам даже пришлось удерживать своего тренера, который в гневе выбежал на площадку. Из-за недовольства судейскими решениями ни один из представителей ЦСКА не явился на обязательную пресс-конференцию после встречи.

ЦСКА продолжает лидировать в Единой лиге, победив в 85,2% матчей.

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