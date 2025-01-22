Форвард «Лейкерс» Вандербилт может принять участие в матче НБА впервые за 11 месяцев

Форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт получил медицинское разрешение на участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», который пройдёт 26 января, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях со ссылкой на источники ESPN. Этот матч может стать первым для баскетболиста за 11 месяцев.

Вандербилт получил растяжение правой стопы в феврале 2024 года, по этой причине он пропустил остаток прошлого сезона. После этого во время реабилитации баскетболиста в его левом колене была обнаружена жидкость.

25-летний Вандербилт в сезоне-2023/2024 в составе калифорнийской команды набирал в среднем 5,2 очка, делал 4,8 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата при 51,8% попадания с игры. Однако из-за травм Джарред сыграл лишь в 29 матчах своей команды.