Легионер «Автодора» Кантер: некоторую часть матча мы играли на уровне ЦСКА

Турецкий тяжёлый форвард «Автодора» Керем Кантер прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (83:108).

«Думаю, некоторую часть матча мы играли на их уровне. Но если не делать этого все 40 минут, то ЦСКА может создать себе большое лидерство.

Я хотел действовать агрессивно в нападении, особенно на подборах под чужим щитом, чтобы заполучить дополнительные владения для своей команды.

Было здорово видеть на трибунах наших болельщиков, которые приехали в Москву, чтобы посмотреть на нашу игру и поддержать команду», — приводит слова Кантера пресс-служба «Автодора».

Саратовская команда проиграла третий матч подряд и идёт на восьмой строчке в турнирной таблице, выиграв 37,0% встреч.