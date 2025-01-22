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Легионер «Автодора» Кантер: некоторую часть матча мы играли на уровне ЦСКА

Легионер «Автодора» Кантер: некоторую часть матча мы играли на уровне ЦСКА
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Турецкий тяжёлый форвард «Автодора» Керем Кантер прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (83:108).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
108 : 83
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 29, Жан-Шарль - 17, Уэйр - 14, Джекири - 12, Аврамович - 7, Ухов - 7, М'Бай - 7, Курбанов - 5, Карпенко - 4, Астапкович - 3, Антонов - 3, Абдулбасиров
Автодор: Кантер - 22, Беслач - 16, Агада - 12, Кроуфорд - 11, Джонс - 9, Клименко - 6, Халдеев - 3, Пранаускис - 2, Петенев - 2, Наумов, Яковлев

«Думаю, некоторую часть матча мы играли на их уровне. Но если не делать этого все 40 минут, то ЦСКА может создать себе большое лидерство.

Я хотел действовать агрессивно в нападении, особенно на подборах под чужим щитом, чтобы заполучить дополнительные владения для своей команды.

Было здорово видеть на трибунах наших болельщиков, которые приехали в Москву, чтобы посмотреть на нашу игру и поддержать команду», — приводит слова Кантера пресс-служба «Автодора».

Саратовская команда проиграла третий матч подряд и идёт на восьмой строчке в турнирной таблице, выиграв 37,0% встреч.

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