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Пистиолис поблагодарил фанатов ЦСКА за баннер в его поддержку на матче с «Автодором»

Пистиолис поблагодарил фанатов ЦСКА за баннер в его поддержку на матче с «Автодором»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (108:83), отдельно поблагодарив болельщиков красно-синих за баннер в его поддержку.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
108 : 83
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 29, Жан-Шарль - 17, Уэйр - 14, Джекири - 12, Аврамович - 7, Ухов - 7, М'Бай - 7, Курбанов - 5, Карпенко - 4, Астапкович - 3, Антонов - 3, Абдулбасиров
Автодор: Кантер - 22, Беслач - 16, Агада - 12, Кроуфорд - 11, Джонс - 9, Клименко - 6, Халдеев - 3, Пранаускис - 2, Петенев - 2, Наумов, Яковлев

«Прежде всего снова хочу сказать «спасибо» нашим болельщикам за поддержку. И особая благодарность за ту личную поддержку, которую они проявили по отношению ко мне. Что касается матча, мы сильно начали, очень интенсивно оборонялись. За то, что случилось в третьей четверти, беру ответственность на себя: та ротация, которую я применял, не сочеталась с игровым ритмом. Тем не менее нам противостояла хорошая команда. Я постоянно говорю о том, что мне очень нравится баскетбол «Автодора», и поэтому я дорожу победами над этим соперником», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Пистиолис был удалён в конце предыдущего матча с «Локомотивом-Кубань» (104:106) из-за споров с арбитрами. Нескольким игрокам армейцев даже пришлось удерживать своего тренера, который в гневе выбежал на площадку.

ЦСКА продолжает лидировать в Единой лиге, победив в 85,2% матчей.

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