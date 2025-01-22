Пистиолис поблагодарил фанатов ЦСКА за баннер в его поддержку на матче с «Автодором»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (108:83), отдельно поблагодарив болельщиков красно-синих за баннер в его поддержку.

«Прежде всего снова хочу сказать «спасибо» нашим болельщикам за поддержку. И особая благодарность за ту личную поддержку, которую они проявили по отношению ко мне. Что касается матча, мы сильно начали, очень интенсивно оборонялись. За то, что случилось в третьей четверти, беру ответственность на себя: та ротация, которую я применял, не сочеталась с игровым ритмом. Тем не менее нам противостояла хорошая команда. Я постоянно говорю о том, что мне очень нравится баскетбол «Автодора», и поэтому я дорожу победами над этим соперником», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Пистиолис был удалён в конце предыдущего матча с «Локомотивом-Кубань» (104:106) из-за споров с арбитрами. Нескольким игрокам армейцев даже пришлось удерживать своего тренера, который в гневе выбежал на площадку.

ЦСКА продолжает лидировать в Единой лиге, победив в 85,2% матчей.