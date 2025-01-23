Виктор Вембаньяма посетил матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма был замечен на парижском стадионе «Парк де Пренс» во время матча общего этапа футбольной Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити», который проходит в эти минуты.

На протяжении трансляции камера несколько раз выхватывала звёздного француза, пристально наблюдающего за происходящим на поле.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Вембаньяма прибыл в Париж в рамках европейского турне НБА. «Сан-Антонио» проведёт две встречи в столице Франции с «Индианой Пэйсерс» — 23 и 25 января.

В текущем регулярном чемпионате НБА 21-летний Вембаньяма сыграл в 36 матчах за «шпор», в которых набирал 24,4 очка, делал 10,8 подбора, четыре блок-шота, 1,1 перехвата и 3,7 передачи в среднем за игру.