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«Партизан» одержал третью победу подряд в Евролиге, обыграв дома «Париж»

«Партизан» одержал третью победу подряд в Евролиге, обыграв дома «Париж»
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В Белграде завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Партизан» нанёс поражение «Парижу» со счётом 92:86.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
22 января 2025, среда. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
92 : 86
Париж
Париж, Франция
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Копривица, Накич, Бошнякович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кратцер, Ло, Хэйс, Шарвен, Янтунен, Уаттара

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий французской команды Тимоти Шортс, записавший на свой счёт 19 очков. В составе хозяев лучшим стал южносуданский защитник Карлик Джонс, набравший 17 очков за результативность.

Примечательно, что после первой четверти гости вели со счётом 34:26, однако уже по ходу второй сербской команде удалось нивелировать отставание и вырваться вперёд.

«Партизан» одержал третью победу подряд в Евролиге и занимает 11-е место в турнирной таблице общего этапа, набрав 24 очка после 23 матчей. «Париж» не смог продлить серию из двух побед, остался с 26 очками и идёт на седьмой строчке.

Турнирная таблица Евролиги
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