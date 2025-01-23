«Партизан» одержал третью победу подряд в Евролиге, обыграв дома «Париж»

В Белграде завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Партизан» нанёс поражение «Парижу» со счётом 92:86.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий французской команды Тимоти Шортс, записавший на свой счёт 19 очков. В составе хозяев лучшим стал южносуданский защитник Карлик Джонс, набравший 17 очков за результативность.

Примечательно, что после первой четверти гости вели со счётом 34:26, однако уже по ходу второй сербской команде удалось нивелировать отставание и вырваться вперёд.

«Партизан» одержал третью победу подряд в Евролиге и занимает 11-е место в турнирной таблице общего этапа, набрав 24 очка после 23 матчей. «Париж» не смог продлить серию из двух побед, остался с 26 очками и идёт на седьмой строчке.