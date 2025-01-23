Евролига: результаты 22 января

В среду, 22 января, состоялся один матч в рамках общего этапа баскетбольной Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результаты матчей Евролиги 22 января:

По состоянию на 23 января лидером Евролиги является греческий «Олимпиакос», на счету которого 32 очка после 22 матчей. На второй строчке располагается турецкий «Фенербахче», набравший 28 очков после 21 встречи. Тройку лучших замыкает «Монако» с 26 очками после 22 игр.

Главным аутсайдером турнира является немецкая «Альба», которая смогла набрать лишь шесть очков после 22 матчей.

Действующим чемпионом Евролиги является «Панатинаикос» из Афин. Лидерство по количеству титулов за всю историю турнира принадлежит мадридскому «Реалу» (11).